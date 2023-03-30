17 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek turnuva, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin’in başlama vuruşu ile start aldı. Turnuvanın ilk maçı, Tekno Genç Koleji ile Siirt İl Emniyet Müdürlüğü arasında geçti. Kıyasıya rekabetle geçen ilk maçın galibi Siirt İl Emniyet Müdürlüğü takımı oldu.

Yoğun ilgi olduğu gözlemlenen turnuvada toplam 16 takım yarışacak. Hafta içi her gün 14 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Siirtli vatandaşlar da takip edebilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, `İl ve ilçelerimizde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın personelinin iş hayatında daha verimli olmaları, moral ve motivasyonlarının yükselmesi, standart yaşantıdan uzaklaşarak spor faaliyetlerine dahil olmaları ve Ramazan ayı süresince iftar ve sahur arasındaki zamanın sportif etkinliklerle değerlendirilmesini amaçladığımız bu turnuvaya yoğun bir ilgi var, biz bundan çok memnunuz` dedi.