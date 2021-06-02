Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta Covid-19 karantinasını ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi.
Ekipler, kentteki HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 25 kişiyi tespit etti.
Bu kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Plevne Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi.
Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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