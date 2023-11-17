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Güncel
AA 17.11.2023 00:12

Tokat'ta çiftçilere tohumluk patates dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından çiftçilere “Tohumluk Patates Dağıtımı” gerçekleştirildi.

Tokat'ta çiftçilere tohumluk patates dağıtıldı

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi destekli projeler çerçevesinde Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi tarafından “Tohumluk Patates Dağıtımı” töreni gerçekleştirildi. Reşadiye Meslek Yüksekokulunda düzenlenen törene Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Tarım İl Müdürü Orhan Şahin, Reşadiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Sönmez ve üreticiler katıldı.Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan yapmış olduğu konuşmada proje ile ilgili bilgiler aktardı. Karan, patatesin ana vatanı ve tarihçesinden bahsederek patatesin insan sağlığı için önemine değindi. Patates yetiştiriciliğinde tohumluk üretiminin önemine değinen Karan, dağıtılan tohumluk çeşidinin milli ve yerli çeşit olduğunu ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ise üniversite olarak Tokat tarımına önemli katkılar sağlandığını ifade ederek onlarca projenin devam ettiğini söyledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın tarımsal üretime ve üreticiye dokunan projelerin desteklenmesine vermiş olduğu önemden bahseden Koçyiğit, bu anlamda birçok projenin desteklendiğini belirtti.

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