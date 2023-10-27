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Güncel
AA 27.10.2023 14:29

Tokat'ta 500 minik öğrenci Filistin için 3 dilde dua etti

Tokat'ta 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının 500 öğrencisi, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmek amacıyla için 3 dilde dua etti.

Tokat'ta 500 minik öğrenci Filistin için 3 dilde dua etti

İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören 500 öğrenci, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, savaşı kınayan dövizlerle kurs öğreticileri eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Çocuklar burada Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bitmesi için dua etti, daha sonra getirilen güvercinleri serbest bıraktı.

Programa katılan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, gazetecilere, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukların Filistin'de şehit olan anne ve çocuklara destek verdiğini söyledi.


Tokat'ta 500 minik öğrenci Filistin için 3 dilde dua etti

Kendilerinin de bu desteğe katıldıklarını belirten Hatipoğlu, "Dünyada barışı savunan tek ülke, Türkiye Cumhuriyeti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde barışı dile getiren, konuşan tek ülke Türkiye. Bu anlamda Tokat'tan bu haykırışa destek vermiş olduk. İnşallah kısa zamanda sadece Gazze değil, bütün kriz noktaları sükun bulur, insanlar huzura ve barışa kavuşur." dedi.

İl Müftüsü Esat Yapıcı da günahsızların duasını almak istediklerini dile getirerek "Çünkü Gazze'de çocuklar ölüyordu. Günahsızların dilinden dua için bu organizasyonu yaptık." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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