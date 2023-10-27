Kırklareli'nde 11 araç trafikten men edildi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında kent merkezi başta olmak üzere Lüleburgaz, Demirköy, Babaeski, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde trafik denetiminde bulundu.

Dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 323 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi.

Kural ihlalinde bulunan 32 sürücüye idari para cezası uygulandı. 11 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün ise ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Öte yandan traktör sürücülerine yönelik de gerçekleştirilen denetimlerde ise 120 traktör ve sürücünün belgeleri kontrol edildi.

Ekipler traktörlerde flaşör, tavan ikaz lambası, traktör römorklarındaki arka işaret levhalarını kontrol etti.