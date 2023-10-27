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Güncel
AA 27.10.2023 13:56

Göçerlerin Erzurum'dan Mardin'e yolculuğu

İlkbaharda hayvanlarını havası serin Erzurum'un yaylalarına çıkaran göçerlerin Mardin'e kadar 90 gün süren zorlu dönüş yolculuğu devam ediyor.

Göçerlerin Erzurum'dan Mardin'e yolculuğu

Siirt'in Eruh ilçesinden hayvanlarını otlatmak için ilkbaharda sürüleriyle Erzurum'a giderek yaz boyunca bölgedeki verimli ve serin yaylalarda konaklayan Sezgin ailesi, havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Kışı Mardin'de geçirmek üzere sürüleriyle yola koyulan aile, zorlu coğrafyada 40 günlük yolculuğun ardından ulaştıkları Muş Ovası'nda hayvanlarını otlatıyor.

Göçerlerden Ekrem Sezgin, 40 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bu yana ailesiyle hayvancılık yaptığını söyledi.

İlkbaharda Erzurum'a gittiklerini anlatan Sezgin, "Mardin'e gidiyoruz. Bu yolculuğumuz 3 ay sürer. 1200 koyunumuz var. Hayvanın karnı nerede doyduysa gece orada kalıyoruz." dedi.

22 yaşındaki Rıdvan Sezgin ise amcasıyla Erzurum'dan Mardin'e gittiklerini belirterek, "Zor da olsa işimizi severek yapıyoruz. 40 gündür yoldayız. Şimdi Muş Ovası'na ulaştık. Bitlis'e doğru yol almaya başladık. Ondan sonra Batman'a ve Mardin'e gideceğiz. Koyunlarımıza bakıyoruz. Yıllardır besicilik yapıyoruz, alışmışız, seviyoruz. Küçükbaş hayvanlarımızla yolculuk yapıyoruz." diye konuştu.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım ise Muş Ovası'nın çok geniş bir alanı kapsadığını, güzel ve verimli yaylalarının olduğunu söyledi.

Çok sayıda göçer ailenin ilkbaharda Muş'un yaylalarını tercih ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki göçerler, mayıstan itibaren sürüleriyle yaylalarımızda konaklıyor. Belli bir süre sonra tekrar sıcak bölgelere yolculukları başlıyor. Muş Ovası'nda yaklaşık 100 bin hayvan yaz boyunca burada konaklıyor. Güneyden gelenler Muş, Bingöl ve Erzurum'un yaylalarını kullanıyor. Tekrar Muş Ovası'ndan güneye gidiyorlar. Muş'un, Erzurum'un serin yaylaları, hayvanlara çok iyi geliyor. Koyunlar sıcaklığa çok dayanamıyor. Göçerler yılın 12 ayı hayvancılık yapıyor. Belirli göç sezonları var. Bu ay yolculukları başladı. Bazen 90 günde gidecekleri bölgelere ulaşabiliyorlar."

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