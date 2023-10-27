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Güncel
AA 27.10.2023 13:49

Artvin'de "Uçurtma Şenliği"

Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

Artvin'de "Uçurtma Şenliği"
[Fotograf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 Öğrenci ile 100 Uçurtma Şenliği" sloganıyla organize edilen etkinlik için ay yıldızlı ve Atatürk siluetli tişörtleri giyen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'de bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar, marş ve şarkılar söyledi, ardından da uçurtma uçurdu.

Artvin'de "Uçurtma Şenliği"

Etkinlik, öğrencilerin ay yıldızlı balonları uçurmasıyla sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, her Türk vatandaşı gibi Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhuriyet coşkusunu toplumun her kesimiyle paylaşmaya çalıştıklarını belirten Acar, "Cumhuriyetin tüm yönleriyle çocuklara tanıtılması, nimetlerinin görünür hale getirilmesi için bu faaliyetleri yapıyoruz." dedi.

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