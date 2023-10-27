Van'da çocuk ve halk kütüphanesi yapılıyor

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Van Devlet Tiyatrosu binası yanına İl Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi inşa ediliyor.

Kısa süre önce temeli atılan ve 7 bin 366 metrekarelik alanda 2 kat olarak inşa edilecek kütüphanelerin eğitime katkı sağlaması bekleniyor.

Çocuk ve yetişkin kütüphanesi olmak üzere iki ana bölümden oluşan kütüphanelerin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kütüphanelerde, dijital kütüphane, şehir araştırma merkezi, kulüp çalışma odası, atölyeler, çalışma salonu, kafe, çok amaçlı salon, veli bekleme salonu, bebek bakım odası, yaş aralıkları için farklı salonlar, etkinlik alanları, arşiv, depo gibi donatılar yer alıyor.