Tokat'ta, 101 yeni proje lansmanında kentsel dönüşüm öne çıktı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Cumhuriyetin 101. yılında 101 yeni proje' tanıtım lansmanını özel bir otelde gerçekleştirdi. Yaşanan 6 Şubat depremini hatırlatarak Tokat'ın de deprem kuşağında bir şehir olması nedeniyle depreme hazırlanması noktasında 11 başlıktan bahseden Başkan Eroğlu, "Kaledibi Kentsel dönüşüm projesi, Gıj Gıj Dağı eteği Kentsel Dönüşüm projesi, Hac Dağı Eteği Kentsel dönüşüm projesi, Şehir içi ada bazlı kentsel dönüşüm projesi, Site Bazlı kentsel dönüşüm projesi, Eski Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm projesi, Yeni Şehir Projesi, Yeni Tokat projesi, AK Zambak Konutları projesi, Sosyal Konutlar projesi ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulmasını planlıyoruz" dedi.

Kaledibi Kentsel Dönüşüm projesindeki gelişmeleri aktaran Başkan Eroğlu, "Burası şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber de yürüttüğümüz bir projemiz. Toplam 593 bağımsız bölümü ilgilendiren bir projemiz. 2 bin nüfusa hitap eden bu projemizin şu anda birinci aşamasında 11 Mart'ta 72 tane kentsel dönüşüm dairesinin ihalesine çıkıyoruz. İnşallah da Mart bitmeden de bunun da temelini attığımızda böylece ilk bu anlamdaki başlangıcımızı yapmış olacağı" diye konuştu.