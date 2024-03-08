Hafif Sağanak Yağışlı 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 08.03.2024 15:27

Tokat'ta, 101 yeni proje lansmanında kentsel dönüşüm öne çıktı

Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Tokat'ta, 101 yeni proje lansmanında kentsel dönüşüm öne çıktı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Cumhuriyetin 101. yılında 101 yeni proje' tanıtım lansmanını özel bir otelde gerçekleştirdi. Yaşanan 6 Şubat depremini hatırlatarak Tokat'ın de deprem kuşağında bir şehir olması nedeniyle depreme hazırlanması noktasında 11 başlıktan bahseden Başkan Eroğlu, "Kaledibi Kentsel dönüşüm projesi, Gıj Gıj Dağı eteği Kentsel Dönüşüm projesi, Hac Dağı Eteği Kentsel dönüşüm projesi, Şehir içi ada bazlı kentsel dönüşüm projesi, Site Bazlı kentsel dönüşüm projesi, Eski Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm projesi, Yeni Şehir Projesi, Yeni Tokat projesi, AK Zambak Konutları projesi, Sosyal Konutlar projesi ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulmasını planlıyoruz" dedi.

Kaledibi Kentsel Dönüşüm projesindeki gelişmeleri aktaran Başkan Eroğlu, "Burası şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber de yürüttüğümüz bir projemiz. Toplam 593 bağımsız bölümü ilgilendiren bir projemiz. 2 bin nüfusa hitap eden bu projemizin şu anda birinci aşamasında 11 Mart'ta 72 tane kentsel dönüşüm dairesinin ihalesine çıkıyoruz. İnşallah da Mart bitmeden de bunun da temelini attığımızda böylece ilk bu anlamdaki başlangıcımızı yapmış olacağı" diye konuştu.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PET-BT Ünitesi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
AB, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı
16:21
Diyarbakır'da DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
15:48
BM, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimini genişletmesini "savaş suçu" olarak niteledi
15:37
Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:34
Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
15:05
İsrail cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail polisi cuma namazında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
FOTO FOKUS
Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar
Eğitimde yaşa takılmayan kadınlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ