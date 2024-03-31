Tokatlı çiftçi TKDK'nin hibe desteğinde 100 büyükbaş hayvanla besiciliğe başladı

Hayvancılık yapmak amacıyla TKDK'ye başvuran Demir, besi çiftliği kurmak için gereken 4 milyon liranın yaklaşık 2,5 milyon lirasını hibe almaya hak kazandı.

Çıkrık köyünde tesis kuran Demir, aldığı 100 büyükbaş hayvanla besicilik işine başladı.

İbrahim Demir, hayvancılığın aslında babasının hayali olduğunu söyledi.

Kendisinin de babasının hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Demir, "Babam köy hayatını seviyor. Gurbet, özlem var. Onun için, 'Ata topraklarımıza döneyim' dedi. Biz bunu profesyonel yaptık. TKDK'den destek aldık, yüzde 65'i hibe ile. Şu anda 100 büyükbaş hayvanımız var. Tesisimiz 250 büyükbaş hayvan kapasiteli. Et üretimi yapıyoruz. Süt üretimi de yapmak istiyoruz" dedi.

Tesiste ailesinin yanı sıra 3 kişinin de çalıştığını dile getiren Demir, "Yurt dışından et ve süt üretimi için hayvan getireceğiz. Avustralya'dan 100 büyükbaş hayvan getireceğiz. Haziran ayını bulacak gibi" ifadesini kullandı.