Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.03.2024 09:17

Gümüşhaneli kıraathane işletmecisi titizliğiyle müşterilerine ev ortamı sunuyor

Gümüşhane’de 40 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan 59 yaşındaki Galip Gün, evi gibi temiz tuttuğu işletmesinde her oyundan sonra ıstaka ve taşları temizliyor.

Gümüşhaneli kıraathane işletmecisi titizliğiyle müşterilerine ev ortamı sunuyor

Gümüşhane’de yaşayan 59 yaşındaki Galip Gün, 40 yıldır kıraathane işletiyor.

Genç yaşlarda başladığı mesleğine gönülden bağlı olan Gün, titizliğiyle de dikkat çekiyor. Uzun yıllardır işletmeciliğini yaptığı kıraathanede her gün en az 2 saatini temizliğe ayıran ve titizliği sayesinde müşterilerin de memnuniyetini kazanan Gün, küçük bir dağınıklığa bile tahammül edemiyor. Vatandaşların kıraathaneyi temizliğinden dolayı tercih ettiğini söyleyen Galip Gün evine gösterdiği özenin daha fazlasını işletmesine gösteriyor.

“Istaka ve taşları özel bezlerimle siliyorum”

İşletmesinin vatandaşlar tarafından temizliği nedeniyle tercih edildiğini söyleyen Galip Gün, “Ben 40 yıldır Gümüşhane’de esnaflık yapıyorum. Ben sabah 8’de buraya geliyorum 2 saatimi temizliğe ayırıyorum. Evden daha çok burayla uğraşıyorum. Mesleğimi seviyorum, zaten sevmesem Allah bize vermez. Deterjanla temizlik yapıyorum, yerleri siliyorum, parfüm sıkıyorum, tuvaleti sürekli temizliyorum, bardakları temizliyorum her şeyi yapıyorum. Istakaları ve oyun oynanan araç gereçleri özel bezlerim var onlarla siliyorum. Arkadaşlar gelmeden önce beni arayıp yer var mı diye özellikle soruyorlar, müşteriler benden memnun olmazsa gelmez. Temizliğimden dolayı tercih ediliyorum, çayım da kaliteli, tereddütsüz gelebilirler” dedi.

“Bazen titizliği bizi korkutuyor”

Galip Gün’ün temizlik konusunda çok titiz olduğunu ve bazı zamanlarda bu durumdan korktuklarını ifade eden Fatih Çağlar, “Temizlik konusunda kıraathanelerin çok temiz olduğu söylenemez. Ama Gümüşhane’de 30 yıldan fazladır esnaflık yapan Galip beyin temizliği, titizliği, lavabosu, zeminleri, oynadığımız masaların sandalyesinden ıstakasına, taşlarına kadar her şeyi tertemiz. Çok titiz, bazen bizi korkutuyor bile bu konuda. Çok rahatlıkla gelip günümüzü geçirebileceğimiz titiz bir ortamda zamanımızı geçiriyoruz. Evimizdeki temizliği hissedebiliyoruz burada, özellikle son dönemlerde yaşanan salgınlara bakıldığında burada rahatça zaman geçirebiliyoruz” diye konuştu.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde oy kullanma işlemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:34
Depremin vurduğu Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak
09:31
Engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı
09:27
Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda askeri yığınak yaptığını duyurdu
09:18
Mardin'de engelli veya hastalar “seyyar sandık” ile oyunu kullandı
09:21
Deprem bölgesinde seçmenler sandık başına gitti
09:30
Edirne'de bir vatandaş oy kullanmaya köpeği ile gitti
Türkiye sandık başında
Türkiye sandık başında
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
Diyarbakır'da oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ