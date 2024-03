Gümüşhaneli kıraathane işletmecisi titizliğiyle müşterilerine ev ortamı sunuyor

Gümüşhane’de yaşayan 59 yaşındaki Galip Gün, 40 yıldır kıraathane işletiyor.



Genç yaşlarda başladığı mesleğine gönülden bağlı olan Gün, titizliğiyle de dikkat çekiyor. Uzun yıllardır işletmeciliğini yaptığı kıraathanede her gün en az 2 saatini temizliğe ayıran ve titizliği sayesinde müşterilerin de memnuniyetini kazanan Gün, küçük bir dağınıklığa bile tahammül edemiyor. Vatandaşların kıraathaneyi temizliğinden dolayı tercih ettiğini söyleyen Galip Gün evine gösterdiği özenin daha fazlasını işletmesine gösteriyor.



“Istaka ve taşları özel bezlerimle siliyorum”



İşletmesinin vatandaşlar tarafından temizliği nedeniyle tercih edildiğini söyleyen Galip Gün, “Ben 40 yıldır Gümüşhane’de esnaflık yapıyorum. Ben sabah 8’de buraya geliyorum 2 saatimi temizliğe ayırıyorum. Evden daha çok burayla uğraşıyorum. Mesleğimi seviyorum, zaten sevmesem Allah bize vermez. Deterjanla temizlik yapıyorum, yerleri siliyorum, parfüm sıkıyorum, tuvaleti sürekli temizliyorum, bardakları temizliyorum her şeyi yapıyorum. Istakaları ve oyun oynanan araç gereçleri özel bezlerim var onlarla siliyorum. Arkadaşlar gelmeden önce beni arayıp yer var mı diye özellikle soruyorlar, müşteriler benden memnun olmazsa gelmez. Temizliğimden dolayı tercih ediliyorum, çayım da kaliteli, tereddütsüz gelebilirler” dedi.



“Bazen titizliği bizi korkutuyor”



Galip Gün’ün temizlik konusunda çok titiz olduğunu ve bazı zamanlarda bu durumdan korktuklarını ifade eden Fatih Çağlar, “Temizlik konusunda kıraathanelerin çok temiz olduğu söylenemez. Ama Gümüşhane’de 30 yıldan fazladır esnaflık yapan Galip beyin temizliği, titizliği, lavabosu, zeminleri, oynadığımız masaların sandalyesinden ıstakasına, taşlarına kadar her şeyi tertemiz. Çok titiz, bazen bizi korkutuyor bile bu konuda. Çok rahatlıkla gelip günümüzü geçirebileceğimiz titiz bir ortamda zamanımızı geçiriyoruz. Evimizdeki temizliği hissedebiliyoruz burada, özellikle son dönemlerde yaşanan salgınlara bakıldığında burada rahatça zaman geçirebiliyoruz” diye konuştu.