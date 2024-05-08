Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan'ın en önemli ticari ortağı olmaktan memnunuz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) imza töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında şunları söyledi:

Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri detaylı şekilde ele alan “Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısı” vesilesiyle, can Azerbaycan’ın hörmetli Başbakanı Sayın Ali Esedov ve heyetini ülkemizde ağırlıyoruz.

11’inci Türkiye Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon toplantımızı tamamladık. Bugün aldığımız kararlar, ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda daha ileriye taşımaya kararlılığımızın bir göstergesidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomi Komisyonu imza töreninde konuşuyor. https://t.co/ikWEvwdagZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 8, 2024

Sağlanan mutabakat ile 120 maddeden oluşan 11’inci dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolünü Sayın Başbakan ile birlikte imzalamış bulunuyoruz; milletimize ve kardeş Azerbaycan Halkı’na hayırlı olsun.

"KEK Mekanizmasına önem veriyoruz"

KEK Protokolü’nün yanı sıra imzalanan; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kalkınması Ajansı (KOBİA) Arasında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İle Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Ticaretin Kolaylaştırılması Ortak Çalışma Grubu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı Arasında Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede İşbirliği Hakkında Niyet Beyanı anlaşmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Değerli Basın Mensupları, İşbirliğimizin bu seviyelere gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın dirayetli liderliğinin ve kararlılığının rolü büyüktür.

İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi yönünde KEK Mekanizmasına önem veriyoruz.

10. Dönemde 86 maddelik bir Eylem Planı imzalamıştık. Bu eylemlerden, %74’ünü (64 adet) gerçekleştirdik.

Yeni Eylem Planımızda ise ticaret, yatırım, sanayi, teknoloji, dijital dönüşüm, tarım, orman, su, gıda güvenliği, enerji, madencilik, çevre, şehircilik, eğitim, bilim, kültür, turizm, gençlik ve spor, sağlık, afet-acil durum, finans, göç ve diaspora gibi başlıklarda 120 adet eylem maddemiz bulunuyor.

11. Dönem Eylem Planımızda, KOBİ’ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, Kamu-Özel sektör İşbirliği alanında tecrübe paylaşımı yapılması, Yeni Karayolu Anlaşmasının imzalanması, Orta Koridor’da işbirliğinin güçlendirilmesi, Enerji Forumun 4. Toplantısının düzenlenmesi, Üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi, Gençlik Forumu düzenlenmesi, İşgalden kurtarılan bölgelerin kalkınması alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönünde çalışmaların yapılması gibi eylemler bulunmaktadır.

Önümüzdeki dönemde, bu eylem maddelerini Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek ikili ilişkilerimize pek çok başlıkta ivme kazandırmayı amaçlıyoruz.

Değerli Basın Mensupları, toplantı vesilesiyle, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirme yollarına, mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesine, yeni işbirliği alanlarının ortaya konulmasına ve ortak projeler geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. 2023 yılında Azerbaycan ile ikili ticaret hacmimiz 7,5 milyar doları bulmuştur.

Ülkemiz, Azerbaycan’ın ihracatında ikinci, ithalatında ise üçüncü sırada yer almaktadır. Azerbaycan’ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini en kısa sürede yakalamaktır. Bu kapsamda, 2021 yılında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişletiyoruz.

"Ülkemizin Azerbaycan’daki yatırımları 13 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır"

Kapsamın Genişletilmesine İlişkin Protokole dair iç onay süreçlerini en kısa sürede tamamlamayı ve iş insanlarımızın Türkiye ve Azerbaycan pazarına erişimlerini daha avantajlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız, ticaret hacmi hedefimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Tercihli ticareti orta vadede serbest ticaretle de taçlandıracağız.

Yatırımlara baktığımızda ise, ülkemizin Azerbaycan’daki yatırımları 13 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Azerbaycan’ın ülkemizdeki yatırımlarının da 21 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Müteahhitlerimiz ise, Azerbaycan’da 19,3 milyar dolar değerinde 526 proje üstlenmiştir. Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan’daki yatırımlarımızı arttırmaya ve başta işgalden kurtarılan bölgeler olmak üzere Azerbaycan’ın alt ve üst yapısının geliştirilmesine yönelik tüm projelere katkı sunma konusunda hazır ve istekliyiz.

Toplantımızı iki ülkeden özel sektör temsilcilerini buluşturan bir iş forumu taçlandıracak, iş insanlarımızın atacağı yeni kardeşlik imzalarını destekleyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı’nı Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin de yüzyılı yapmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Değerli Kardeşim Başbakan Sn. Esedov, size, heyetinize, sizlerin vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’e ve şahsınızda tüm Azerbaycan halkına hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Yatırımlara baktığımızda ise; ülkemizin Azerbaycan’daki yatırımları 13 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

"Azerbaycan’ın ülkemizdeki yatırımları 21 milyar dolar seviyesinde"

Azerbaycan’ın ülkemizdeki yatırımlarının da 21 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Müteahhitlerimiz ise, Azerbaycan’da 19,3 milyar dolar değerinde 526 proje üstlenmiştir.

Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan’daki yatırımlarımızı arttırmaya ve başta işgalden kurtarılan bölgeler olmak üzere Azerbaycan’ın alt ve üst yapısının geliştirilmesine yönelik tüm projelere katkı sunma konusunda hazır ve istekliyiz.

Toplantımızı iki ülkeden özel sektör temsilcilerini buluşturan bir iş forumu taçlandıracak, iş insanlarımızın atacağı yeni kardeşlik imzalarını destekleyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı’nı Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin de yüzyılı yapmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Değerli Kardeşim Başbakan Sn. Esedov, size, heyetinize, sizlerin vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’e ve şahsınızda tüm Azerbaycan halkına hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum.