Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam etti.

Başçiftlik, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde de kar etkili oldu.

Kar kalınığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

Kara yolları ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.