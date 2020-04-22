Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'a nisanda kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası'na kar yağdı.
İlçede etkili olan yağmur, 17 kilometre uzaktaki 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası'nda öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.
Yayladaki vatandaşlar, nisanda yağan karı şaşkınlıkla karşıladı.
Kar yağışı dolayısıyla yaylada güzel görüntüler oluştu.
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