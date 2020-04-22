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Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Siirt Kurtalan yolu Hükümet Caddesinde sürücüsü öğrenilemeyen yolcu minibüsü, bisikletle ilerleyen Yunus Çetin'e (22) çarptı.
Yaralanan Çetin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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