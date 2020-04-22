Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini açıkladı. Ramazan pidesi Ankara'da 275 gramı 2,5 liradan satılacak.

Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.

Kilogramı 10 TL'yi geçmeyecek

Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurgulayarak şunları şu verileri paylaştı: "Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayımladığı genelge doğrultusunda ramazan ayında fırınların önünde pide kuyruğu oluşmaması için bir dizi tedbir aldıklarını belirten Balcı, şöyle dedi:

"Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek"

"Bunların en başında gelen 2 konu var. Vatandaşlarımızın fırınlara gelerek kıymalı, kuşbaşılı özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişi gerçekleşmeyecek. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu da iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani iftar saatine 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek fakat satışlar devam edecek. Burada yanlış anlaşılmasın satışlarda bir sıkıntı yok satışlarımız devam edecek, üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa yoğunluk varsa kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnafımız üzerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi yapacaktır."

Pide fiyatlarında yüzde 8-13 arası artış var

Pide fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 8-13 civarında artışın söz konusu olduğunu belirten Balcı, fiyat artışını, un, maya ve susam fiyatlarındaki artışa kıyasla en düşük seviyede tuttuklarını söyledi.

Balcı, pide fiyatlarının, vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak belirlendiğini vurguladı.

Ambalajla satılacak

Pidenin de poşete konularak satılacağını ifade eden Balcı, "Bugüne kadar nasıl tek bir vatandaşımız ekmek aramadıysa bu ramazan ayında da en sağlıklı şekilde, sosyal mesafeyi koruyarak, fırın önlerinde kuyrukları önleyerek satışlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Ekmek üretimi yüzde 20-25 azaldı

Bir gazetecinin "evde ekmek yapımındaki artışın fırınların ekmek üretimine etkisi"ne ilişkin sorusu üzerine Balcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız evde ekmekten ziyade börek yapıyor, çayın yanında kek yapıyor, sabah kahvaltısına poğaça yapıyor çünkü bunları yapmak daha kolay, ekmek yapmak kolay değil. Her evde ekmek yapmaya müsait ortam da yok ama ocakta böreğinizi pişirebiliyorsunuz, kekinizi yapabiliyorsunuz. Börek yapılan evde ekmek tüketimi muhakkak az olacaktır ve böyle de oluyor. En az yüzde 20-25 düşüş söz konusu."

Un tedariğinde sorun yok

Balcı, fırınların un tedarikinde sıkıntı yaşayıp yaşamadığının sorulmasına karşılık da şunları söyledi:

"Un tedariği konusunda sorunumuz yok. Yetecek kadar buğdayımız var, unumuz var. Mayanın ham maddesi konusunda bir sıkıntı olma ihtimali vardı. Gümrük Bakanlığımızın gümrük vergisini sıfırlamasıyla birlikte, dışarıdan melas tedariğiyle birlikte mayadaki sıkıntı da önlenmiş oldu. Mayanın ham maddesi olan melas aynı zamanda kolonyanın da ham maddesi. Kolonyaya ağırlık verilince iç piyasada bir sıkıntı meydana gelecekti. Dolayısıyla bunu dışarıdan ithal ettiğinizde gümrük vergisiyle birlikte maya fiyatı bugün 90 liraysa 120-130 lirayı bulacaktı. Bu da fırıncı esnafımızı zor durumda bırakacaktı. Gümrük Bakanlığımızın zamanında müdahalesiyle dışarıdan ham madde temin ediyorlar."