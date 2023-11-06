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Güncel
AA 06.11.2023 10:48

Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Milli İrade Platformu Tokat Filistin Dayanışma Grubu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanda toplandı. Gruptakiler çeşitli dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tokat Filistin Dayanışma Grubu Başkanı Şaban Ceylan, yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistinlileri öldürdüğünü belirten Ceylan, "İşledikleri sistematik soykırım ve savaş suçlarıyla yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerekiyor." dedi.

Milli İrade Platformu Başkanı ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da "Filistinliler topraklarından zorla ayrılıyor. Küçücük masum çocukların evleri başlarına yıkılıyor. İnsan hakları sürekli olarak çiğneniyor." diye konuştu.

AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi Filistinli Ahmet Gazali dua etti.

Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Programa, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yatsı namazı öncesinde Nasrullah Kadı Camisi'nde Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu. Daha sona dua edildi.

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