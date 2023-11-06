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Güncel
AA 06.11.2023 10:19

Gümüşhane'de 'borç- alacak' tartışması: 1 ölü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, borç- alacak nedeniyle tartıştığı Şeref K. tarafından tabancayla vurulan Mehmet Kalkan, hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de 'borç- alacak' tartışması: 1 ölü

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçedeki Aydın Doğan Caddesi'nde meydana geldi.

Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Kalkan ile Şeref K., caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeref K., tabancayla Mehmet Kalkan'a 2 el ateş etti.

Kurşunların vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde kaldırıma yığılan Kalkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Şeref K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet Kalkan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

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