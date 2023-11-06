Van'ın meşhur çöreği artık Hakkari'de

Van kültürüne ait olan ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan çörekler, artık Yüksekova'da da yerini almaya başladı.

Yıllardır meşhur çörekleri Van'dan sipariş eden vatandaşlar, bundan sonra çöreklerini Eski Marangozlar Sokağında bulunan fırında temin edecekler.

Vatandaşların isteği üzerine Van'ın meşhur çöreğini Yüksekova'ya taşıdığını belirten Mirza Işık, ''Artık fırınımızda Van çöreğini çıkartmaya başladık. 35 senedir bu işi yapıyoruz. Artık en güzelinden çörekler çıkartmaya başladık. Emin olun Van çöreğini aratmıyor. Artık müşterilerimizi bekliyoruz'' dedi.