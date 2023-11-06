Mardin'de İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda boykot edilen ürünlerin satılmayacağı belirtilerek, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da şu paylaşım yapıldı:

"Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına tam destek veriyoruz. Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı bütün tesislerimizde İsrail menşeli hiçbir ürünün satışı yapılmayacak, bu ürünler satın alınmayacak ve tüketilmeyecek."