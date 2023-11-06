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Güncel
AA 06.11.2023 10:12

Mardin'de İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

Mardin'de İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl müdürlüklerince alınan kararla kurumlara bağlı okul ve tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

Mardin'de İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda boykot edilen ürünlerin satılmayacağı belirtilerek, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da şu paylaşım yapıldı:

"Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına tam destek veriyoruz. Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı bütün tesislerimizde İsrail menşeli hiçbir ürünün satışı yapılmayacak, bu ürünler satın alınmayacak ve tüketilmeyecek."

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Mardin Filistin - İsrail Çatışması
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