Gazze için camilerde dua edildi

Trabzon'da İskenderpaşa Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin, Mülk ve Fetih sureleri okundu.

Tekbirlerin getirildiği programda, yatsı namazına kadar dualar edildi.

Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı'nın yaptığı duaya katılan Trabzonlular da Gazze halkı için dua etti.

Bayburt

Bayburt'ta tarihi Ulu Camii'de yatsı namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra imam Zülküf Kocabey'in yaptığı duaya katılan vatandaşlar, Gazze için dua etti.

Ordu

Ordu'da Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

Yatsı namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Gazze halkı için dua edildi.