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Güncel
AA 06.11.2023 10:16

Düzce'de İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

Düzce'de belediye ve üniversite bünyesindeki tesis, kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

Düzce'de İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesinin (DÜ) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin boykot edileceği belirtildi.

Belediyenin paylaşımında, "Masum sivillere bombalar yağdıran, minicik yavruları acımasızca katleden işgalci İsrail menşeli hiçbir ürün artık Düzce Belediyesi şirketleri ve tesislerinde satılmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Düzce Üniversitesinin paylaşımında da "Filistin Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kafeterya, kantin ve sosyal tesislerde satışının durdurulması kararı alınmıştır." denildi.

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