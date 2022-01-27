Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat-Sivas kara yolunda sis
[Fotoğraf: AA]
Tokat-Sivas kara yolunda sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kara yolunun Kızıliniş mevkisinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü.
Trafik ekipleri, özelikle yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardıkları sürücülerden trafik işaretlerine uymalarını istedi.
Bölgede kar yağışı da yeniden başladı.
Etiketler: Tokat Hava Durumu
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