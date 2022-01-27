Kilis’te etkili olan kar yağışıyla kapalı olan köy yollarının tamamı İl Özel İdaresi tarafından açıldı.

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Karla kapanan Merkez, Polateli, Musabeyli leçesine bağlı köylerin yollara bugün öğle saatlerinde tamamı açıldı.

Kepçe ve graydeerlerin sabah erken saatlerden itibaren etkin çalışması sonucu Kilis ve ilçelerindeki tüm köy yolları açıldı.

Öte yandan Kilis Belediyesi ise kent merkezindeki bütün yolları açtıktan sonra tuzlama çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, buz tutan kaldırımları temizledi.