Tokat Seçim Sonuçları (Canlı) - 2024 Yerel Seçimler

Tokat, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Tokat'ta seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Tokat seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

Tokat Canlı Seçim sonuçları:

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası trthaber.com’un secim.trthaber.com sayfasından takip edilecek.

Tokat Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin İstanbul seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/tokat/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.



TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Tokat seçim sonuçları ve Tokat’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

2019 Tokat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Tokat yerel seçim sonuçlarında 83 bin 152 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 40 bin 581'i (%48.80) AK Parti Adayı Eyüp Eroğlu, 23 bin 297'sini (%28,02) MHP Adayı Adnan Özmen almıştı.

AK Parti seçimde 19 ilçede ipi göğüslemişti. Tokat seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 74,46 ile Reşadiye-Hasanşeyh ilçesinde ulaşan AK Parti, Niksar-Gökçeli'de yüzde 61,16, Reşadiye-Bozçalı'da yüzde 58,83, Sulusaray'da yüzde 56,98 oy almıştı.

11 belediyede ipi göğüsleyen MHP ise en yüksek oy oranına yüzde 63,20 ile Niksar-Serenli'de ulaşmıştı.

7 belediyeyi kazanan CHP ise Tokat'ta en yüksek oyu yüzde 65,84 ile Almus-Akarçay Görümlü almıştı.

2023 Tokat Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Tokat sonuçlarına göre; AK Parti, 12 ilçenin 10'unda en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 48,58 ile Başçiftlik, yüzde 47,19 ile Pazar, yüzde 44,59 ile Reşadiye olarak sıralanmıştı.

CHP ise iki ilçede sandıklardan birinci çıkmıştı. CHP, Almus'ta yüzde 39,22, Zile'de yüzde 35,97 oy oranına ulaşmıştı.

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

Almus seçim sonuçları

Artova seçim sonuçları

Başçiftlik seçim sonuçları

Erbaa seçim sonuçları

Merkez seçim sonuçları

Niksar seçim sonuçları

Pazar seçim sonuçları

Reşadiye seçim sonuçları

Sulusaray seçim sonuçları

Turhal seçim sonuçları

Yeşilyurt seçim sonuçları

Zile seçim sonuçları