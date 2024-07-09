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Güncel
DHA 09.07.2024 09:58

Tırın altına girdi, burnu bile kanamadı

Antalya'da akşam saatlerinde tır dorsesinin altında kalan adam, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Tırın altına girdi, burnu bile kanamadı
[Fotograf: DHA]

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde tır ile seyir halinde olan Kemal S., ilk aralıktan dönemeyince araçla geri geri gelmeye başladı.

Bu sırada aynı cadde üzerinde otomobili ile seyir halinde olan Gürkan E., kendisine doğru gelen tır'ı görünce yavaşlayamadı ve otomobili ile aracın dorsesinin altına girdi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışma olmadığını, sürücünün yaralanmadığını görünce kaza yerini emniyet ekiplerine teslim etti.

"Ancak kendimi kurtarabildim"

Hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıkan Gürkan E. `tır geri geri geldi. Önümdeki minibüs çarpmadan sola kırdı, kendisini kurtarabildi. Ben ancak kendimi kurtarabildim` dedi.

Trafik polislerinin tutanak tutmalarının ardından otomobil, çekici yardımıyla caddeden çekildi, yol trafiğe açıldı.

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