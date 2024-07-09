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Güncel
AA 09.07.2024 09:54

Evinde uyuşturucu satan şüpheliye hapis cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Evinde uyuşturucu satan şüpheliye hapis cezası

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık  A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın polis ekiplerince Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde sigara paketine gizlediği uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak A.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı A.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana Sigara Uyuşturucu
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