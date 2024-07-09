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Güncel
AA 09.07.2024 10:06

Gümüşhane'de şiddetli yağış hasara neden oldu

Gümüşhane'de bazı bölgelerde su baskınlarına yol açan şiddetli yağış hasara neden oldu.

Gümüşhane'de şiddetli yağış hasara neden oldu

Kentte aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle Pirahmet ile Tekke köylerinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yeri sahipleri su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı.

Yağış nedeniyle kapanan Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Pirahmet mevkisinde ise yürütülen çalışma sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öte yandan Pirahmet köyünde yamaçtan kopan taş ve topraklar park halindeki iki otomobile zarar verdi.

Yağışın şiddetini yitirmesi sonrası belediye ekiplerince temizlik çalışmasına başlandı.

Gümüşhane'de şiddetli yağış hasara neden oldu

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kentte etkili olan yağış nedeniyle oluşan olumsuz durumlara müdahale ettiklerini söyledi.

Başer, son yıllarda yaşanan en etkili yağış ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, metrekareye 120 kilogram yağışın düştüğünü ifade etti.

"En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması"

Başkan Başer, şöyle konuştu:

"Şehrimizin birçok noktasında yağışla birlikte olumsuzluklar meydana geldi. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması. Yoğun ve hızlı bir şekilde tüm sorunlara müdahale ettik. Belediyemizin bütün imkanlarını kullandık. Kapanan yollarda hafriyatları temizledik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olası bir yağış için de tedbirlerimizi aldık."

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