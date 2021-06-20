Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Gürcistan'ın Abhazya Özerk Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Abhazya göçmeni sağlık personeli için diyabet hemşireliği eğitim programı düzenlendiği bildirildi.

TİKA Tiflis Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün çevrim içi süren yoğun eğitim programında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenleri tarafından eğitime katılan 18 hemşireye diyabetin tanı ve sınıflaması, diyabetin riskleri, diyabetten korunma ve önlemler, diyabette beslenme tedavisi, diyabette egzersiz tedavisi gibi toplam 12 ilgili konu anlatıldı.

Eğitim sürecinin ardından Tiflis'te bir otelde düzenlenen sertifika törenine TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan'ın Abhazya Özerk Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomi Bakanı İvane Dolidze, eğitime katılan yetkililer ile diğer davetliler katıldı.

Dolidze, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüksek riskli grup olarak değerlendirilen diyabet hastalarının bakımı konusunda eğitim programının düzenlenmesini sağlayan TİKA’ya teşekkürlerini ileterek Abhazya göçmenlerine yönelik TİKA tarafından uygulanan ve devam etmekte olan projeler hakkında bilgi paylaştı.

Demirdağ da söz konusu törene katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek TİKA’nın sağlık alanında sunabileceği eğitim imkanları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Diyabet hemşireliği eğitimine katılan başarılı, yüksek vasıflı ve kendini geliştirmek isteyen sağlık personeline yönelik gelecekte Türkiye’de pratik uygulamaları da içeren eğitim programı düzenleyebileceklerini belirten Demirdağ, eğitime verdikleri desteklerinden ötürü Abhazya Özerk Cumhuriyeti hükümetinin kurumlarına teşekkür etti.

Eğitim programına katılanlar adına konuşan sağlık personeli Nana Gabelia da gerek mesleği nedeniyle gerek de tip 1 diyabet hastası bir çocuğun annesi olarak diyabet hakkında birçok eğitime katıldığını dile getirerek TİKA tarafından düzenlenen eğitim programının katılımcılar için çok verimli geçtiğini kaydetti.