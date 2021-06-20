Niğde Polis Mesleki Eğitim Merkezinde 26. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, “Görevinizi yürütürken toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutacağınıza yürekten inanıyorum. Bu ülke, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere buradasınız." dedi.

Konuşmanın ardından polis adayları yemin etti.

Mezuniyet törenine AK Niğde Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.