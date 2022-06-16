Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü üyesi firari hükümlü Eskişehir'de yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince hakkında PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilen A.S'nin Dümrek Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, A.S'yi kısa sürede yakaladı.
Mihalıççık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 17:49
- 17:36
- 17:28
- 17:16
- 17:07
Sıradaki Haber
Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz