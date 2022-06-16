Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da incirde ilekleme dönemi başladı
Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ilek (erkek incir) satışı başladı.
Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, ilekleme döneminin yaklaşık 1 ay sürdüğünü anlatarak, her bahçeye 4 defa ilek asıldığını söyledi.
Hava şartlarından dolayı ileklemenin 10 gün geç başladığını aktaran Çapakçıoğlu, iyi bir sezon beklediklerini vurguladı.
İleklerin satıldığı semt pazarını gezen Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç de incirin kent ve ülke ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.
Etiketler: Aydın
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