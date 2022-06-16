Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Kırşehir
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