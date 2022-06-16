İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak için yüksek faizle ödünç para verdikleri birçok kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda R.E, C.E, F.E, Z.E. ve D.E'yi gözaltına aldı.