Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meriç Nehri'nde 20 kilogramlık yayın balığı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Enez ilçesinde, bir balıkçı 20 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.
Meriç Nehri'ne davul diye bilinen balık ağı bırakan Ali Osman Çakıl (51) bir süre sonra ağı topladı.
Balık ağına takılan 20 kilogram ağırlığındaki yayın balığının kilogramını 30 liradan restoranlara satan Çakıl, tatlı su av yasağının kalkmasıyla balıkçıların yüzünün güldüğünü söyledi.
Etiketler: Edirne
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