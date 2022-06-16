Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Türk Kızılay tarafından hastane bahçesine konuşlandırılan araçta kan bağışladı.

Başhekim uzman Dr. Yakup Çetinkaya, bağışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl binlerce insanın kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

Kan bağışını gereken seviyelere çıkartmaları gerektiğini belirten Çetinkaya, "İnsanlara örnek olmak amacıyla idaremiz ve hastane personelimizle böyle bir organizasyon yapmayı uygun bulduk. Ekibimizle kan verip kan stoklarımıza destek olmaya çalışacağız." dedi.