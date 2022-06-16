2022 AÖF yaz okulu başvuru ve sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu başvuru tarihi ne zaman? AÖF yaz okulu kayıt tarihleri...
AÖF Yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı yaz okulu kayıtları ne zaman gerçekleşecektir?
2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavına kimler girebilir?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu Sınav Merkez Tercih tarihleri ne zamandır?
Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavı tek oturum mu olacaktır?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavında kaç soru sorulacaktır?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
Uygulama derslerinde Yaz Okulu sınavı hakkı var mıdır?
Uygulama dersleri için öğrencinin muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı yoktur.
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