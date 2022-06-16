AÖF Yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

2021-2022 Öğreti̇m Yılı yaz okulu kayıtları ne zaman gerçekleşecektir?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavına kimler girebilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu Sınav Merkez Tercih tarihleri ne zamandır?

Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavı tek oturum mu olacaktır?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

2021-2022 Öğreti̇m Yılı Yaz Okulu sınavında kaç soru sorulacaktır?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

Uygulama derslerinde Yaz Okulu sınavı hakkı var mıdır?

Uygulama dersleri için öğrencinin muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı yoktur.