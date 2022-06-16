Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te triportör devrildi: 1 yaralı
Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi Yayla Sokak'ta Ahmet O. idaresindeki triportör, rampada aracın çekişinin düşmesi nedeniyle geriye kaydı. Bu sırada yol kenarındaki taşa çarpan araç devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.
Ahmet O. sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bilecik
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