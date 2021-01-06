Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tercan Kaymakamı Çelik, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor
[Fotoğraf: AA]
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Üçpınar ve Edebük köylerine giden Çelik, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.
Köy muhtarlarından köydeki mevcut durumla ilgili bilgi alan Çelik, daha sonra Üçpınar köyünde bulunan Abrenk Kilisesi'ni gezdi.
Ziyaretlerde Çelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ile Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Mehmet Çöl'de eşlik etti.
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