Tepki çeken görüntüler sonrası 2 ton fıstığa el konuldu

Siirt'te fıstığının depolandığı yere girip, fıstıkların içinde yüzen kişi o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tepki çeken görüntülerin ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanarak yaklaşık 2 ton fıstığa el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve görüntülerdeki şüpheli yakalanmıştır. Ayrıca depo sahibi diğer şüphelinin yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bunların yanı sıra Siirt merkez Akyamaç köyünde olduğu belirlenen depoda Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapılmış, depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur. Siirt il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte olup halk sağlığını riske atanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.