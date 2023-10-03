Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Çanakkale -Balıkesir kara yolunun Burhaniye otogar kavşağında O.Alkan'ın kullandığı otomobil ile Ö.A. Kılıç yönetimindeki araçla çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birinin ters döndüğü kazada, yaralanan 3 kişi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
112 ambulansları ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.