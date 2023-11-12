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Güncel
İHA 12.11.2023 11:51

Temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı

Kırıkkale'de apartmanın ikinci katındaki balkonunda temizlik yaparken beton zemine düşen genç kadın ağır yaralandı.

Temizlik yaparken ikinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı

Olay, Kırıkkale şehir merkezinde Sanayi Mahallesi 1261. Sokak'ta meydana geldi.

23 yaşındaki kadın, apartmanın 2. katındaki dairenin balkonunda temizlik yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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