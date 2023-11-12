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Güncel
İHA 12.11.2023 10:42

Bartın ve ilçelerinde 4 bin 100 fidan toprakla buluştu

Bartın ve 4 ilçesindeki 23 farklı noktada, Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' sloganıyla toplam 4 bin 100 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Bartın ve ilçelerinde 4 bin 100 fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Bartın'da da saat: 11.11'de fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim etkinliğine Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Necmettin Aşçı, protokol üyeleri, askerler, polisler, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Aladağ mevkiinde düzenlenen programda konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Necmettin Aşçı, fidan dikiminin önemine dikkat çekerek, "Milli Ağaçlandırma Günü” etkinlikleri 2019 yılından itibaren her yıl 11 Kasım günü ülkemizde kutlanmaktadır. Bartın genelinde bu gün için Merkez İlçe, Ulus, Kurucaşile ve Amasra da dâhil olmak üzere 4 İlçe ve 23 farklı noktada ve 4 bin 100 adet fidan dikimi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızca “Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganı ile Türkiye genelinde Fidan dikim etkinlikleri düzenlenmektedir. Bartın illinde bu saha için Sayın Valimizin önderliğinde bulunduğumuz 8 dekarlık alanda 200 Ihlamur ve 200 adet kocayemiş Fidanı olmak üzere 400 adet fidanı hep birlikte toprakla buluşturacağız. Değerli konuklar sahaya hep birlikte dikeceğimiz Ihlamur fidanlarından gelecekte ıhlamur çiçeği üretimi yapılabilecek ve yöre arıcılarına bal üretimi konusunda katkı sağlayacaktır. Yine dikimi yapılacak kocayemiş fidanları halk arasında dağ çileği olarak ta bilinen yöre halkına gelir sağlayan ve aynı zamanda yaban hayvanları ve kuşlar tarafından da tüketildiği için önemli bir türdür" dedi.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ise, "Oksijenimizi üreten, su varlığımızı ve topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ve daha nice faydasıyla eşsiz bir doğa harikası olan ormanlarımızı korumalı ve çocuklarımıza da bu bilinci aşılamalıyız. Unutmayalım ki ağacıyla, ormanıyla, taşıyla, toprağıyla bu cennet vatan hepimizindir" dedi.

Vali Arslan ile birlikte protokol, jandarma, sahil güvenlik gibi asker, polis, öğrenci ve vatandaşlar el ele, 400 fidanı toprakla buluşturarak, can suyunu döktü.

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