Haber Giriş: Kaynak: AA
Televizyonu arızalanan Havva teyzenin yardımına zabıta ekipleri koştu
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 66 yaşındaki Havva Karadağ'ın arızalanan televizyonunu tamir etti.
Camikebir Mahallesi Cumhuriyet caddesindeki evinde tek başına yaşayan Havva Karadağ (66), televizyonu arızalanınca daha önce de ihtiyaçlarını karşılayan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu arayarak yardım istedi.
Bölgede bulunan Osmaneli Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri, Karadağ'ın yaşadığı eve giderek televizyonu alıp tamirciye götürdü.
Televizyon tamir edilmesi sonrası Karadağ'a teslim edildi.
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