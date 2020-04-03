PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, uygulamanın ilk olarak uygulandığı Kars'ta PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde evlere giden görevliler, ödemeleri hak sahiplerine burada gerçekleştiriyor.

Kars'ta yardımları teslim edilenlerden Günay Özer, ekiplere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum yardımlar evimize, kapımıza kadar geldi." dedi.

Tunceli'de de yardımlar evlerde yapılacak

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da düzenli olarak yardım alan vatandaşlara yönelik yapılan bin liralık ödemelerin PTT şubelerinden değil, vatandaşlara evlerinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, hak sahiplerine yapılacak yardımların kendilerine PTT, emniyet ve jandarma görevlilerince getirileceği belirtilerek vatandaşlardan evde kalmaları istendi.