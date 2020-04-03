Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs vakasına karşı tedbirlerin artırıldığı ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadığı belirtildi.

Özellikle koronavirüs salgınından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen, çalışamayan, yaşlı ve engelli vatandaşların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 5 bin aileye bu kapsamda temel gıda maddesi ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, virüs salgınının giderek arttığı bu günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu daha fazla artırdığını belirterek şunları ifade etti:

"Sevgi Eli Market aracılığıyla ilçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her ay periyodik olarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü, işyerleri kapanan vatandaşlarımız ve engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Belediye ekiplerimiz, Büyükçekmece’de ikamet eden 5 bin aileye, ihtiyaç duyduklarını desteği sağlıyor. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın, biz onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."