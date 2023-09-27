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Güncel
AA 27.09.2023 11:50

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz dolayısıyla ava çıkamadı.

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gündür etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Yarına kadar balıkçıların havanın dinmesini bekleyeceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sezon başından itibaren zaman zaman çok şiddetli rüzgar esti. Rüzgar nedeniyle avcılık bir süre sekteye uğradı. Bir kaç gündür de poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor" dedi.

"Hava sakinleşene kadar limanda bekleyeceğiz"

Balıkçı Okan Yılmaz da poyrazdan dolayı zorunlu paydos ettiklerini dile getirdi.

Kıyıda ağ bakımlarını yaptıklarını belirten Yılmaz, "Hava sakinleşene kadar limanda bekleyeceğiz. Rüzgarın dinmesiyle birlikte yeniden denize ağ atarak nasibimizi aramaya başlayacağız" diye konuştu.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

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