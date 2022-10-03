Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 01:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da yaralı bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Safaalan köyü yakınlarında bir kişinin yolda yaralı halde yattığını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı O.A'yı Saray Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri O.A'nın ne şekilde yaralandığını araştırıyor.
Etiketler: Tekirdağ
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