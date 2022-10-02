Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçede çalıştığı sırada arının sokması sonucu hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Bartın'da, 59 yaşındaki İrfan Kaz köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti.
Bartın’a bağlı Darıören köyünde meydana gelen olayda, emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu.
Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz, fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Bartın
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