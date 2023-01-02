Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tır yoldan çıkarak devrildi. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
A.B. yönetimindeki yakıt tankeri Balabancık-Karacahalil kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı, tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan A.B. Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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