Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 08:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde şüphe üzerine K.G'yi durdurdu.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
Sıradaki Haber
İzmir'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz